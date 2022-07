Confira a lista dos principais indicados ao Emmy 2022

Os indicados para o Emmy 2022, principal premiação da televisão americana, foram anunciados em uma transmissão ao vivo no canal do Youtube da Academia de Televisão nesta terça-feira (12). A transmissão contou com a apresentação de J.B. Smoove, de "Curb Your Enthusiasm", e Melissa Fumero, de "Brooklyn Nine-Nine". Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de setembro. Os programas que poderiam concorrer ao Emmy deste ano tiveram que estrear entre junho de 2021 e maio de 2022. Confira a lista dos principais indicados do Emmy 2022:

Continua depois da publicidade

Série de drama

-"Better Call Saul" -"Euphoria" Continua depois da publicidade -"Ozark" -"Ruptura" -"Round 6" -"Stranger Things" -"Succession" -"Yellowjackets"

Ator em série de drama

-Jason Bateman, "Ozark" -Brian Cox, "Succession" -Lee Jung-jae, "Round 6" -Bob Odenkirk, "Better Call Saul" -Adam Scott, "Ruptura" -Jeremy Strong, "Succession"

Atriz em série de drama

--Jodie Comer, "Killing Eve: Dupla obsessão" -Laura Linney, "Ozark" -Melanie Lynskey, "Yellowjackets" -Sandra Oh, "Killing Eve: Dupla obsessão" -Reese Witherspoon, "The Morning Show" -Zendaya, "Euphoria"

Atriz coadjuvante de série de drama

-Patricia Arquette, "Ruptura" -Julia Garner, "Ozark" -Jung Ho-yeon, "Round 6" -Christina Ricci, "Yellowjackets" -Rhea Seehorn, "Better Call Saul" -J. Smith-Cameron, "Succession" -Sarah Snook, "Succession" -Sydney Sweeney, "Euphoria"

Ator coadjuvante de série de drama

-Nicholas Braun, "Succession" -Billy Crudup, "The Morning Show" -Kieran Culkin, "Succession" -Park Hae-soo, "Round 6" -Matthew Macfadyen, "Succession" -John Turturro, "Ruptura" -Christopher Walken, "Ruptura" -Oh Yeong-su, "Round 6"

Série de comédia

-"Abbott Elementary" -"Barry" -"Curb Your Enthusiasm" -"Hacks" -"A maravilhosa Sra. Maisel" -"Only Murders in the Building" -"Ted Lasso" -"What We Do in the Shadows"

Atriz de série de comédia

-Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel" -Quinta Brunson, "Abbott Elementary" -Kaley Cuoco, "A Comissária de Bordo" -Elle Fanning, "The Great" -Issa Rae, "Insecure" -Jean Smart, "Hacks"

Ator de comédia

-Donald Glover, "Atlanta" -Bill Hader, "Barry" -Nicholas Hoult, "The Great" -Steve Martin, "Only Murders in the Building" -Martin Short, "Only Murders in the Building" -Jason Sudeikis, "Ted Lasso"