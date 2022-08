Estreia de 'A Casa do Dragão' traz nostalgia a fãs de 'Game of Thrones'

Estreou neste domingo (21), a tão aguardada "House Of The Dragon", ou 'A casa do Dragão', nome oficial da série original HBO em português.

O primeiro episódio trouxe para o público alguns elementos centrais que faziam os fãs vibrar em "Game of Thrones", como cenas picantes, de violência, de tramas e, é claro, dragões! Muitos dragões!

Mesmo que você nunca tenha visto 'GoT', não se preocupe, ainda poderá assistir e entender a história de 'HOTD' sem problemas.

A ambientação se passa 172 anos antes do nascimento de Daenarys Targaryen, personagem querida entre os fãs que tornou a Casa Targaryen, ou a "Cada do Dragão", famosa mundialmente alguns anos atrás.

Já para quem acompanhou o spin-off, é possível encontrar algumas referências de elementos já mostrados anteriormente, como a 'Adaga de Catspaw', usada por Arya Stark para matar o 'Rei da Noite', agora representada nas mãos do Rei Viserys, ou a palavra "Dracarys", comando para os dragões atearem fogo.

A trama envolve a disputa pelo trono de ferro, assento do comandante dos sete reinos, protagonizada pelos personagens Rhaenyra Targaryen, sucessora oficial que tem sua coroação contestada por ser mulher, Daemon Targaryen, irmão do rei conhecido na cidade por comandar a instituição militar chamados de "Mantos Dourados", e Aegon Targaryen, filho fruto do segundo casamento do rei Viserys com a poderosa Alicent Hightower.

A super produção custou 20 milhões de dólares por episódio, totalizando 200 milhões em custos em apenas 10 capítulos da primeira temporada, mais de 1 bilhão de reais na conversão atual.





As datas dos próximos episódios são:



Episódio 2: “The Rogue Prince” (28 de agosto)

Episódio 3: (4 de setembro)

Episódio 4: (11 de setembro)

Episódio 5: (18 de setembro)

Episódio 6: (25 de setembro)

Episódio 7: (2 de outubro)

Episódio 8: (9 de outubro)

Episódio 9: (16 de outubro)

Episódio 10: Season Finale (23 de outubro)





Confira a reação dos fãs: