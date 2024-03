Produzida em Londrina, série 'Dramaturgias' estreia no Villa Rica neste sábado

A parceria entre a produtora Kinopus e o Cine Villa Rica disponibiliza ao público mais uma criação londrinense. A série de TV “Dramaturgias”, dirigida pelo cineasta Rodrigo Grota, chega à telona do cinema de rua mais antigo da cidade a partir deste sábado (16), em uma mostra especial com quatro episódios em sessões únicas aos finais de semana.





Neste sábado, serão exibidos os episódios 1 - “Vestido de Noiva”, 2 - “Auto da Compadecida”, 3 - “Pluft - o Fantasminha” e 4 - “Eles não usam Black-Tie”.

Continuando a série, no dia 23, será a vez de 5 - “O Pagador de Promessas”, 6 - “Vereda da Salvação”, 7 - “Opinião” e 8 - “Liberdade, Liberdade”.





A mostra encerra no dia 30, com a exibição de 9 - “Dois Perdidos numa Noite Suja”, 10 - “Arena conta Tiradentes”, 11 - “O Rei da Vela” e 12 - “De Braços Abertos”.

As sessões acontecem sempre às 15h, com duração de 104 minutos e classificação indicativa para 12 anos. Na primeira, a equipe de produção e elenco estarão presentes para introduzir a obra. Nas sessões seguintes, dias 23 e 30, haverá um debate gratuito com o grupo na Sala Londrina, ao final das exibições.





Os ingressos para cada dia custam R$ 10 e podem ser adquiridos pelo site do Villa Rica ou na bilheteria do local.





CONHEÇA A SÉRIE NA REPORTAGEM COMPLETA DA FOLHA DE LONDRINA: