Shopping de Londrina promove shows de rock para animar férias das crianças

Neste sábado (14), sobe ao palco do Boulevard Music Kids, no átrio do piso térreo do Boulevard Shopping, a banda Queen for Kids. Totalmente interativo, o show é pensado para agradar as crianças e toda a família, com início às 15 horas.





Os shows de rock n roll fazem parte da programação gratuita de janeiro do Boulevard Shopping, e estão acontecendo em todos os sábado do mês. Com linguagem simples e divertida, as bandas levam as crianças em viagens transcendentais.

Para já deixar na agenda, o espetáculo do dia 21 ficará por conta da banda Princesas do Rock for Kids, em homenagem às grandes divas do Rock n Roll. E no dia 28, a banda Use Your Guns, a maior banda cover de Guns N Roses do mundo, fecha a turnê musical.





Todas as apresentações contam com a participação do RecrutaRock e do Sargento Pimenta com participação na distribuição de brindes, gincanas, pintura facial e muito mais.