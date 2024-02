Show de Zezé Di Camargo e Luciano e Zé Felipe reuniu 101 mil pessoas na despedida do Verão Maior

A temporada de shows nacionais promovidos pelo Governo do Estado no projeto Verão Maior Paraná se encerrou em alto estilo na noite de sábado (24). E nem a chuva que caiu no Litoral foi capaz de diminuir a energia do público.





Em Matinhos, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano garantiu a festa com seus clássicos da música sertaneja. Em Pontal do Paraná, o cantor Zé Felipe, febre entre o público jovem, repetiu a animação do show da noite anterior em Matinhos. Juntas, as apresentações de sábado atraíram 101 mil pessoas nas duas arenas montadas pelo Governo.

Apenas em Matinhos, onde a chuva caiu forte na noite de sábado, 83 mil pessoas se reuniram para curtir um dos shows mais aguardados do Verão Maior Paraná, o de Zezé Di Camargo e Luciano. O público pôde curtir a noite ao embalo de “É o Amor”, “Pare!”, “Indiferença”, “Pra Não Pensar em Você” e tantos outros hits dos 33 anos de carreira e mais de 40 milhões de discos vendidos dos irmãos.





Pela primeira vez tocando no Litoral do Paraná, a dupla se surpreendeu com a estrutura montada para o show em Matinhos. Zezé Di Camargo chegou a comparar o que encontrou no Verão Maior Paraná à estrutura de grandes festivais de música sertaneja onde a dupla se apresenta.

“Fiquei surpreso com o tamanho do evento. Quando cheguei, que vi a estrutura toda por trás aqui do show, falei, caramba! Isso aqui é estrutura de festival grandioso como a gente faz em Goiânia, em Barretos, nas grandes festas de rodeios que a gente faz no Brasil todo”, elogiou.





O cantor destacou o palco e o backstage, que para ele não perde em nada para shows de grandes proporções. “O tamanho do palco surpreendeu. E o backstage, tudo muito organizado. São detalhes que só a gente que roda por todo o Brasil fazendo show sabe da importância”, ressaltou Zezé Di Camargo. “A gente sai daqui com a melhor impressão e estamos à disposição para voltar”.

PÚBLICO DE LONGE – O show de atraiu um público vindo de longe na arena montada na praia de Caiobá, em Matinhos. Pessoas de diferentes regiões do Paraná e até mesmo de outros estados

Foi o caso da professora Fabiana Ferreira, 42 anos, de São Paulo, que viajou com a filha de 11 anos e mais 12 pessoas para assistir ao show da dupla sertaneja e acabou curtindo um dia de praia na nova orla de Matinhos. “É nossa primeira vez no Litoral. Viemos para ver o show, mas curtimos a praia de manhã. A organização, a limpeza da praia, isso chamou nossa atenção”, comentou.

Outra família que veio de outro estado para ver a apresentação em Caiobá foi da autônoma Fernanda Costa de Souza, 41 anos, e a filha, Vitória Eduarda de Souza Almeida, de 17 anos. As duas vieram da cidade catarinense de São Francisco do Sul e também ficaram surpreendidas não só com a estrutura do show, mas com a praia.





“A praia é muito limpa, não tem sujeira na areia, tipo copo, garrafa, essas coisas. As pessoas também são simpáticas e a gente se sente acolhida”, disse Vitória.

Outra fã que viajou algumas horas de carro para ver o show foi a professora Cleuza Zwetzch, de Reserva do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ela percorreu quase 600 km para ver a dupla de quem é fã. Cleuza morou em Matinhos até 1999 e diz que nesse ano encontrou uma nova cidade, revitalizada pela nova orla e atraindo shows de amplitude nacional.





“A cidade está melhor em tudo em comparação de quando saí daqui. A praia hoje está muito melhor. E essa organização do show também está sem comparação”, disse.