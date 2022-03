30º Festival de Teatro de Curitiba começa nesta terça-feira

A volta presencial do maior evento de artes cênicas da América Latina a partir desta terça-feira (29) é um marco da retomada e resistência do setor cultural após a suspensão de espetáculos presenciais por causa da pandemia. E este ano o Festival de Teatro da Capital completa 30 anos, o que demonstra a força da cultura do Estado.

Durante duas semanas – entre os dias 28 de março e 10 de abril –, a capital paranaense irá respirar arte. O Festival de Curitiba terá em torno de 200 atrações, movimentando cerca de 900 artistas. O evento de abertura será uma festa no MON para convidados.

Entre as atrações, 25 espetáculos integram a mostra Lúcia Camargo. Nesta edição, o objetivo é promover um resgate histórico dos 30 anos do evento, reunindo companhias, diretores e atores que passaram pelos palcos durante o período. Em cartaz, montagens de sucesso e com a presença de nomes conhecidos nacionalmente, como Mateus Solano, Vladimir Brichta, Júlia Lemmertz, Denise Fraga, Guta Stresser, Luís Melo, Deborah Colker, Denise Stoklos, Ranieri Gonzales Emicida, Nicole Puzzi, Rosana Stavis e Edson Bueno.





Como estreia nacional, o aguardado espetáculo “G.A.L.A”, que marca o retorno do premiado autor e diretor Gerald Thomas ao Festival. Já entre as pré-estreias nacionais estão “Tudo”, comédia dramática com direção de Guilherme Weber, e “A Aforista”, novo texto do dramaturgo Marcos Damaceno.







Fortalecendo a união da dramaturgia com a música, a 30ª edição também apresenta o show “AmarElo”, de Emicida, no Guairão, como também os musicais “A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa”, adaptação da obra de Clarice Lispector com músicas originais de Chico César; “Brasileiro, profissão: esperança”, um clássico dos anos 70 que já contou com interpretações de grandes nomes da MPB; e “Cordel do Amor Sem Fim”, com direção, cenário e figurino de Gabriel Villela.

Outras mostras, entre as quais a Festival na Rua, espalhará arte de graça para diversos pontos da cidade, com mais de 130 apresentações, distribuídas em 11 espaços. De 1 a 9 de abril, a Mostra Festival na Rua transformará os espaços públicos e mudará a rotina da capital paranaense, levando a arte para vários pontos da cidade, tudo totalmente gratuito.







Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba, pelas redes sociais disponíveis, no Facebook @fest.curitiba, pelo Instagram @festivaldecuritiba e pelo Twitter @Fest_curitiba. Os patrocinadores também estão no portal oficial do festival e nos espaços culturais da cidade.