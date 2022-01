Anitta adia show de pré-Carnaval no Rio por causa do avanço da Covid-19

Anitta adiou o primeiro show da série Ensaios da Anitta, que ocorreria no domingo (9) no Parque Olímpico, (zona oeste do Rio de Janeiro). A decisão vem a partir do avanço da pandemia de Covid-19, com a variante ômicron, e do surto de gripe após o fim de ano. Uma nova data deve ser anunciada em breve.



A cantora ainda tem no calendário apresentações no Rio (23/1) no mesmo local, em São Paulo (12/2, no Memorial da América Latina) e em Salvador (23/2, no Camarote Ambev). Segundo a produção, por ora, os eventos estão mantidos.





Os ingressos para São Paulo ainda estão disponíveis por preços que variam de R$ 80 a R$ 300 no site da Ticket360.





"A produção do Ensaios da Anitta acompanhará a evolução do cenário junto aos órgãos de saúde competentes de cada estado, zelando sempre pela segurança e transparência para com o público", diz nota.

De acordo com o comunicado, "os ingressos vendidos seguem válidos para a nova data, a ser divulgada em breve. Caso não possa comparecer em virtude do adiamento, poderá solicitar o reembolso."





O contato em caso de dúvidas deve ser feitor por direct no Instagram ou pelo WhatsApp (21) 95123-1111.

O adiamento vem na esteira da explosão de casos de Covid e influenza, especialmente após as festas de fim de ano.





Nesta quinta (6), o festival Universo Spanta, também no Rio, anunciou que os shows que ocorreriam neste fim de semana foram adiados e devem ser remarcados ao longo do mês.





Entre os nomes escalados para essas datas estavam Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Marina Sena, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola e a dupla Maiara & Maraísa.





A cantora Duda Beat, por exemplo, teve diagnóstico de Covid e teria show no sábado (8), que foi remarcado na programação de 28 de janeiro no festival. Gloria Groove também foi infectada pelo coronavírus, mas só sobe ao palco no dia 22 de janeiro.





Em São Paulo, a mineira Marina Sena também adiou dois shows que faria neste fim de semana no Cine Joia (centro de São Paulo).





Já no sul do país, mais precisamente em Santa Catarina, o Floripa Jazz Festival teve de adiar sua décima edição. Nomes como Toquinho e Derico estavam confirmados no evento, que ainda não conta com novas datas definidas.