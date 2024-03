PM apreende adolescente por furtar 82 cartões de banco no Lollapalooza

Um dia após o fim do Lollapalooza, festival anuncia datas de 2025 e abertura das vendas de ingressos

Um dia após o fim do Lollapalooza 2024, o festival anunciou as datas de sua edição de 2025. O evento vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos