Dia Internacional da Síndrome de Down: Balada Especial dá show de inclusão em Londrina

Uma tarde de música, shows, apresentações e liberdade marcou a 15ª Edição da Balada Especial, em Londrina, nesta quinta-feira (21).





Há 16 anos a Balada Especial realiza festas para toda a comunidade de pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências. As edições possuem local garantido para viver esse encontro cheio de música e atrações, a 2800 Music Club, tradicional casa noturna da cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o 21 de março, a casa ficou lotada ao receber os estudantes, convidados e apoiadores. Diversas instituições trouxeram seus alunos para um dia de confraternização e entretenimento, mostrando que a alegria e a diversão são um direito de todos.





Um dos idealizadores do evento, Silvio Guido, 50, estava cheio de afazeres, recepcionando todos na porta e animando os presentes direto do palco, a sensação de dever cumprido ao entregar o evento, ainda não é o bastante para o incentivador da causa: “Começamos a partir de dezembro a achar os parceiros e é importante que não só hoje, Dia internacional da Síndrome de Down, mas em todos os meses ocorra uma ação como essa. Precisamos vencer a barreira do preconceito, é para isso que nós do grupo ‘Amigos em Ação’ lutamos há 16 anos”, explica.

Publicidade





Sempre presente nas edições, o vereador Jairo Tamura (PL), acredita que Londrina deve incentivar e abrir mais espaços para eventos e projetos de inclusão: “Todo ano a gente vem não só para apoiar, mas para buscar sensibilizar sobre a importância da inclusão. Hoje é um dia especial para todos eles. A gente luta para ter mais vagas na parte profissional para pessoas com Síndrome de Down, além de ajudar nas estruturas de instituições de ensino, renda, emprego, etc., buscamos incentivos para tudo que lhes dará independência no futuro” conta o vereador.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: