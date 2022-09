Arapongas terá show de Luan Santana em aniversário de 75 anos do município

A prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) anunciou, na manhã desta quinta-feira (8), que o cantor Luan Santana será uma das atrações da Arapongas Fest, evento que comemora o aniversário do município. A atração marca o retorno do evento, após ser cancelado por dois anos, devido à pandemia de Covid-19.





A cantora gospel Bruna Karla também teve a apresentação confirmada para o dia 9 de outubro. Além dela, o evento recebe nomes como João Victor & Gabriel, Guilherme Guerra & Joao Castilho, Mariana & Matheus e DJ Math.

A quarta edição da Arapongas Fest acontecerá entre os dias 8 e 11 de outubro. Por mais um ano, a festa será no Centro de Eventos Expoara. Confira abaixo a agenda completa.





Dia 8 de outubro - Sábado

18h00 – Abertura dos Portões

19h30 - Hewertton Bobatto

21h30 - Pedro Sanchez e Thiago

00h00 - Dj Maiara Massi



Dia 9 de outubro - Domingo

16h00 – Abertura dos portões

17h00 – Louvor com os ministérios de louvor do Compai

19h30 – Bruna Karla

21h30 – As cores do Samba

00h00 – Joao Victor e Gabriel

Dia 10 de outubro – Segunda (Aniversário do município)

18h00 – Abertura dos portões

20h00 – Guilherme Guerra & Joao Castilho

22h00 – Luan Santana

00h00 – Dj Andreolly



Dia 11 de outubro– Terça Feira (Véspera de feriado)





18h00 – Abertura dos portões

19h00 – Julia Diaz

20h00 – Stefani Pizo

22h00 – Mariana e Matheus

00h00 - DJ Math





Com informações de assessoria de imprensa.