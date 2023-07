Arraiá: shopping de Londrina promove aulas de pratos típicos, quadrilha e shows de forró

Gastronomia, quadrilha das crianças e forró pé de serra estão na programação gratuita do arraiá do Londrina Norte Shopping. As atividades acontecerão entre os dias 11 e 14 em diversos espaços do empreendimento.





A Cozinha do Coração, por exemplo, traz um chef para ensinar receitas de cocada e canjica, além de organizar uma dança de quadrilha com as crianças e liberar o palco para o show de Batupé, nome artístico do músico Arthur Santana.

Publicidade

Publicidade





“Queremos transformar o shopping num local gostoso para curtir algumas atividades de festas juninas e julinas. Por isso, todas as atividades são gratuitas, que é para as pessoas virem, trazerem a família e os amigos”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do shopping. As primeiras atividades serão na terça-feira (11) e quarta-feira (12), às 19h, com o chef Tadeu de Aquino, do Senac. Na terça ele ensina receita de cocada de colher e na quarta é a vez de aprender canjica. “Serão aulas práticas de pratos típicos com degustação gratuita”, ressalta Luana.





Na quinta-feira (13), o convite é para as crianças irem ao shopping a caráter para uma grande e divertida quadrilha, que será realizada na Praça de Alimentação, a partir das 19h. “Vamos transformar o shopping num verdadeiro festeiro de São João, proporcionando esse momento de lazer e diversão ao nosso público”, diz Luana Colpo.

Publicidade