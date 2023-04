Arrigo Barnabé lança reedição especial do LP Clara Crocodilo em Londrina

Nesta quinta-feira (6), o músico e compositor Arrigo Barnabé estará em Londrina para participar do lançamento da reedição especial do LP Clara Crocodilo no Grafatório (Rua Mossoró, 483). A entrada no evento é gratuita e os fãs londrinenses poderão adquirir o disco no local e autografá-lo com o músico.





Lançado originalmente em 1980 e produzido de modo totalmente independente por Robinson Borba, o álbum “Clara Crocodilo”, de Arrigo Barnabé, ganha uma nova versão pelos selos fonográficos Discos Nada e Vermelho Discos, com o apoio do Grafatório e patrocínio em parte dos recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), da Secretaria de Cultura de Londrina (PR). O disco também está à venda pelos sites www.nadanadadiscos.com e www.vermelhodiscos.com.br .

A nova edição do álbum tem duas versões. A primeira com o LP simples, em vinil verde 180g, contendo a gravação original, acompanhado de livreto com entrevistas, fotos inéditas e um pôster. E a segunda é o Box exclusivo com o LP simples já descrito aqui, além do LP extra, em vinil vermelho, com raridades de 1980 gravadas em ensaios e ao vivo; livreto de Luiz Gê contando, em desenhos, o processo criativo da concepção visual do disco; livreto especial com imagens anteriores e da época de gravação do álbum e depoimentos inéditos dos músicos da banda Sabor de Veneno, apurados pelos jornalistas Gabriel Daher e Teixeira Quintiliano e editado por Felipe Melhado; camiseta exclusiva; patch; adesivo; 2 pôsteres; 8 fotografias inéditas reveladas; e 1 pin de metal.





Clara Crocodilo

Apontado pelo crítico Okky de Souza, da Veja, como “a maior novidade surgida na música brasileira desde a Tropicália”, o disco de Arrigo abriu as portas do movimento que ficaria conhecido como Vanguarda Paulista, e que revelou, entre outros, artistas como Itamar Assumpção, Patife Band, Premê e Grupo Rumo.





O álbum “Clara Crocodilo” figurou na 51º posição da lista de 100 maiores discos da música brasileira feita pela edição brasileira da revista Rolling Stone em 2007. Misturando serialismos, como o dodecafonismo, com o atonalismo livre e elementos do pop rock, a obra conta a história de Clara Crocodilo, inimigo público número 1, personagem inspirada nas histórias em quadrinhos.

Primeiro álbum de Arrigo Barnabé, “Clara Crocodilo” inovou ao misturar elementos da música erudita moderna com aspectos do pop rock dos anos 1970 e 1980. Realizado de forma independente, o álbum teve Robinson Borba como produtor e foi gravado no Nosso Estúdio, em São Paulo, entre os meses de julho e setembro de 1980.





“Clara Crocodilo” consiste de oito faixas, entre as quais destacam-se a música que dá título à obra; “Diversões Eletrônicas”, vencedora do Festival Universitário da Canção da TV Cultura de 1979; e “Sabor de Veneno”, vencedora do prêmio de Melhor Arranjo no Festival de Música Popular da TV Tupi de 1979.

A Rolling Stone classificou o disco como "uma usina sonora que mistura música erudita contemporânea de vanguarda, dodecafonismo, pop e rock pesado." A publicação também descreveu a obra como “uma 'ópera pop' cujo pano de fundo é a vida degradada nas cidades."





Discografia





Nascido em Londrina, Paraná, em 14 de setembro de 1951, Arrigo Barnabé estudou Composição na Universidade de São Paulo (USP), de 1974 a 1979. Além de "Clara Crocodilo", Arrigo lançou os álbuns "Tubarões Voadores" (1984); “Cidade Oculta” (trilha sonora, 1986); “Suspeito” (1987); “Façanhas” (1992); “Ed Mort” (trilha sonora, 1997); “Gigante Negão” (1998); “A Saga de Clara Crocodilo” (1999); “Coletânea 25 Anos de Clara Crocodilo” (inclui: Clara Crocodilo, Tubarões Voadores, Gigante Negão, A Saga de Clara Crocodilo e Uma Suíte a Quatro Mãos, 2004); “Missa In Memoriam Arthur Bispo do Rosário” (2004); “Missa In Memoriam Itamar Assumpção” (2007); e “De Nada a Mais a Algo Além - Ao Vivo No Sesc Vila Mariana” (2014).

Serviço: Lançamento da reedição especial do LP “Clara Crocodilo”





Participação especial: Arrigo Barnabé

Data: 6 de abril (quinta-feira)





Horário: 19 horas





Local: Grafatório (Rua Mossoró, 483)





Entrada: gratuita O LP também está à venda pelos sites www.nadanadadiscos.com e www.vermelhodiscos.com.br.





Clara Crocodilo – Arrigo Barnabé (independente, 1980)





1. Acapulco Drive-In (Arrigo Barnabé , Otávio Fialho , Paulo Barnabé , Gilson Gibson)





2. Orgasmo Total (Arrigo Barnabé)





3. Diversões Eletrônicas (Arrigo Barnabé , Regina Porto)





4. Instante (Arrigo Barnabé)





5. Sabor De Veneno (Arrigo Barnabé)





6. Infortúnio (Arrigo Barnabé)





7. Office Boy (Arrigo Barnabé)





8. Clara Crocodilo (Arrigo Barnabé , Mário Lúcio Cortes)





Equipe Clara Crocodilo 1980





Produção: Robinson Borba





Capa e identidade visual: Luiz Gê





Fotos do encarte: Antônio Carlos Tonelli





Músicos: Arrigo Barnabé (voz, piano, percussão e sintetizador), Bozo Barretti (sintetizador, piano, piano Fender Rhodes, coro), Otávio Fialho (baixo elétrico, coro), Rogério (percussão), Suzana Salles (vocal), Vânia Bastos (vocal), Gi Gibson (guitarra), Otávio Fialho (baixo), Paulo Barnabé (bateria), Chico Guedes (clarinete e saxofone tenor), Mané Silveira (flauta e saxofone soprano), Tetê Espíndola (coro), Eliana Estevão (coro), Passoca (coro), Marcelo Galberti (clarinete), Mário Manga (violoncelo), Mifune (coro), Félix Wagner (clarinete e clarinete contralto) e Roney Stella (trombone).





Equipe Clara Crocodilo 2023





Discos Nada: Mateus Mondini





Vermelho Discos: Teixeira Quintiliano e Lucas Ricardo Silva





Produção executiva: Gabriel Daher





Comunicação: Gabriel Daher e Teixeira Quintiliano





Grafatório Edições: Felipe Melhado e Pablo Blanco





Equipe Arrigo Barnabé: Stella Rea, Beatriz Ferraresi e Matheus Mascarenhas