Atividade com ‘crespinhos’ abre a terceira Mostra Cultural do Black Divas neste sábado

Neste sábado (9), o Coletivo Black Divas realiza mais uma edição da Feira Black Empreendedorismo e a terceira Mostra Cultural, das 18h às 22h, na avenida Serra da Esperança, 1181. Nesta ocasião, o coletivo tem como objetivo trabalhar a autoestima e empoderamento das crianças negras.





Assim, meninos e meninas vão poder participar de uma oficina de slime com Jô Moreno e, logo em seguida, do bailinho, com o Sassá. Com o conhecimento e orgulho de suas raízes, as crianças se tornam menos vulneráveis às violências, simbólicas e físicas, do racismo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nós mostramos aos nossos crespinhos que eles são lindos, que seus cachinhos são lindos, que o black é a coroa que eles carregam da ancestralidade”, destaca a coordenadora do Black Divas, Sandra Mara Aguilera.







A coordenadora ainda explica que o racismo é uma das grandes causas de evasão escolar entre crianças e adolescentes negros, destacando que saber lidar com isso e trabalhar pela mudança social em busca de equidade requer empoderamento.

Publicidade





“Nas ações com os crespinhos buscamos transmitir segurança, referência, pertencimento. Se olharmos para a nossa geração, das coordenadoras e coordenadores do coletivo, não havia esse sentimento de pertencimento. Essas crianças valorizam muito mais hoje a sua estética, os traços que são lindos, o seu black maravilhoso, as trancinhas lindas. As crianças precisam ser respeitadas e elas sabem disso”, diz Sandra.





Além das atividades com as crianças, que serve como abertura para o evento, os visitantes ainda podem conferir barracas de artesanato, presentes, shows musicais, apresentações artísticos-culturais e barracas de comida.