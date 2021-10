Ayrton Senna ganha holograma e tem voz recriada em exposição

Maior piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna pode ter a voz ouvida e até ser visto em São Paulo a partir desta sexta (8). O segredo para trazer de volta um pouco do automobilista que morreu em 1994 é a tecnologia da exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva".



Em cartaz no shopping VillaLobos, na zona oeste de São Paulo, a mostra tem uma narração feita com a voz do próprio Senna, que guia os visitantes. A voz foi desenvolvida com tecnologia de inteligência artificial. Outra novidade é um holograma em 3D do piloto que ficará em uma das salas.



Segundo Karina Israel, curadora do evento, as inovações podem ajudar os fãs a se lembrarem melhor do piloto, que morreu em um acidente durante uma corrida na Itália.

Serão dez ambientes divididos por temas que vão da infância nos karts às grandes conquistas na carreira que tornaram Senna um grandes ídolos do automobilismo no Brasil e no mundo.



Quem for à exposição poderá ver também alguns itens que nunca saíram do Instituto Ayrton Senna, como sua máquina de escrever, o clássico capacete usado por ele, sua raquete de tênis, entre outros.



Para não trair o fato de a mostra estar dentro de um centro de compras, a Senna Brands, empresa criada pela família do piloto, providenciou a abertura de uma loja temporária no local chamada Senna Shop, que comercializará bonés, capacetes e outros itens oficiais da marca. A lojinha ficará no shopping entre 7 de outubro e 31 de dezembro.



Conforme os organizadores, todos os espaços da exposição seguirão as normas, protocolos e recomendações dos órgãos de saúde. Se for ao local, use máscara e higienize sempre as mãos.