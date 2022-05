Balanço de pano reúne bebês e cuidadores em Londrina

O “Engatinhando – Festival de arte desde bebês” retorna em 2022 com uma programação aberta e gratuita ao público, após dois anos de adiamento por conta da pandemia do coronavírus. Nesta edição comemorativa dos 10 anos de existência do projeto, o tema é “Olhando para quem cuida”, voltado para as pessoas que se dedicam e tomam conta das crianças. A programação começou no sábado (14) e segue até o dia 21.

Uma das organizadoras do evento, Andréa Pimenta, lembra que o público do festival são as famílias e as escolas. “A intenção é olhar para quem está com essas crianças. Muitos do nosso público nasceram na pandemia e queremos saber como estão essas crianças, pais e cuidadores e, juntos, compartilhar vivências e brincadeiras. Também incluímos os professores porque sabemos o quanto muitos deles foram julgados e incompreendidos ao longo da pandemia, quanto à defesa de causas como a vacinação, por exemplo”, diz.



Para a educadora Ana Karolina Queisada, que participou neste domingo (15) do encontro "Balanço de pano - Vivências com Sling" (tecido de pano que amarra o bebê ao corpo de um adulto responsável) com a pequena Malu, 2, “as atividades são uma forma de se divertir brincando. É um momento importante de atenção só para eles (os bebês), que nos conecta ainda mais de uma forma lúdica”, diz. A atividade foi realizada na Escola de Circo de Londrina, na zona norte.







