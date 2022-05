Gedal vai promover observação gratuita da 'Lua de Sangue' com telescópios em Londrina

Na madrugada deste domingo (15) para segunda (16), a companheira cósmica da Terra, a Lua, passará pelo cone de sombra que nosso planeta projeta no espaço e, em seu máximo, durante a fase da totalidade, ela irá adquirir um aspecto misterioso.

Durante a fase total dos eclipses lunares, a Lua pode ficar com aspectos bem diferentes, indo de um avermelhado bem intenso a uma série de outras colorações afins.

Popularmente começou-se a chamar esse fenômeno de “Lua de Sangue”, em virtude da coloração avermelhada que o satélite exibe. Esse tom é em decorrência da passagem de raios solares pela atmosfera terrestre, que funciona como um “filtro”, lançando sobre ela raios de luz avermelhados.





Para acompanhar esse belíssimo fenômeno, o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), em parceria com o MCTL (Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina) vai disponibilizar vários telescópios para a população na Praça Nishinomiya (em frente ao Aeroporto de Londrina). A partir das 23h30 de domingo, os interessados poderão acompanhar o eclipse, gratuitamente, com as lindas imagens captadas pelos telescópios na praça.





A fase “parcial” do eclipse irá iniciar às 23h27 do domingo. Já a fase “total” terá início à 0h29 de segunda, atingindo seu ápice à 1h11, finalizando à 01h53. A fase parcial irá acabar às 2h55.





Quem não puder ir à Praça Nishinomiya participar da observação, poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do Gedal no Youtube.





Em caso de mau tempo a observação será cancelada.