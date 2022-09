Barragem do Igapó I em Londrina recebe o evento 'Manifestança Primavera da Democracia'

Neste domingo (25), das 15h às 22h, será realizado o evento “Manifestança Primavera da Democracia”, na barragem do Lago Igapó I, na Rua da Canoagem, ao lado da Prefeitura de Londrina, a fim de celebrar a democracia e a chegada da primavera. O evento contará com várias atrações culturais para o público de todas as idades, desde crianças até idosos.





A ação é promovida pela Comissão UEL pela Democracia, constituída pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual de Londrina, Conselho Municipal de Política Cultural, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR), Coletivo de Sindicatos, Frente Feminista e Fórum Permanente de Cultura. Também conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Pró-Reitoria de Extensão da UEL – PROEX e com o patrocínio do Coletivo Quizomba, Vila Cultural Alma Brasil, Sindprol/Aduel, APP Sindicato Londrina, Sindserv Londrina e Sindprevs.

O professor do Departamento de Arte Visual da UEL e membro da Comissão UEL pela Democracia/Conselho Universitário, Kennedy Piau, ressaltou que a intenção do evento é celebrar a primavera, a democracia, a diversidade e direto individual de cada pessoa ser feliz como desejar. “É uma organização muito coletiva, horizontalizada, para resgatar os valores democráticos e culturais do Brasil”, apontou.





Para o presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, Welisson Vieira de Aguiar, a iniciativa enaltece as expressões culturais de Londrina e região. “Considerando a importância do evento, convidamos todos e todas para somar conosco neste sábado”, disse.

No início da Manifestança, das 15h às 16h, a programação será voltada para as crianças, com apresentação do Cabaré do Sindicato das Palhaças e Palhaços de Londrina (Sindpapal). Para o público infantil, haverá também contação de história com Edna Aguiar.





A programação se estende com os grupos Maracatu Semente de Angola e Pisada Da Jurema, trazendo manifestações da cultura tradicional brasileira. Também haverá muita música, com Silvia Borba, Cecília Bandeira, Marina Madi e o Leo Bennon de Brasília levando chorinho e samba para o público.





Além disso, o Coletivos Elas é Zica fará uma apresentação de hip hop, Ariel Trippy fará uma performance Drag, o Grupo Aminoácido trará rock e o grupo Arrumadinho do Forró terminará o evento animando o público com muito forró. A ação também contará com a participação dos DJs Janaína Avila, Abrakadan, Fran, Mister Rei, Diq, Gustavo Veiga e DJ Black.