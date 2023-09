Cabaré com Leonardo e Bruno & Marrone será no sábado em Londrina

Para quem já estava com saudade de um grande show sertanejo, a semana traz uma atração que tem sacudido o público de norte a sul e reúne três nomes emblemáticos do gênero musical: Leonardo, Bruno & Marrone desembarcam em Londrina no próximo sábado (16) para uma apresentação que promete bombar no Centro de Eventos.





O show que estreou neste formato em 2022 teve uma repercussão tão grande que eles continuaram a turnê em 2023, repetindo a façanha de arrebatar multidões. Assim, o encontro musical que celebra principalmente a amizade passou a ser um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

O projeto Cabaré teve início em 2016 com Leonardo e o amigo Eduardo Costa e já recebeu vários convidados, também foram gravados os CDs/DVDs “Cabaré́” e “Cabaré́ Night Club”, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias, marcando a história da música sertaneja.





A turnê rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são cerca de 20 milhões de plays, nas redes sociais, mais de 45 milhões de pessoas impactadas.





