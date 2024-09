Churrasco, cerveja e rock´n roll: Beer & Beef agita Londrina e região em dois finais de semana

Sexta edição do evento acontece em dois finais de semana, entre os dias 05 e 08/09 e de 13 a 15/09, no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina







Londrina se prepara para mais um evento regado a muito churrasco, cerveja e rock'n roll. A sexta edição do Beer & Beef, que acontece no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina, será realizada nos dois próximos finais de semana, nos dias 05, 06, 07 e 08/09 e 13, 14 e 15/09. Na quinta e sexta-feira o evento começa às 17h e no sábado e domingo, a partir das 12h.

Aclamado pela gastronomia ímpar, o evento conta com mestres do churrasco, entre eles o restaurante Black Bull que preparou um prato de ancho com purê de batata e chimichurri. A porção com 250 gramas de carne, sai por R$ 40. Fatboyz também está confirmado no evento e leva seu sanduíche de rosbife feito com pão semi italiano, 180g de carne assada fatiada, parmesão, rúcula e dijonese, por R$ 30.





Seu Vendrame comparece com pancetta assada acompanhada de farofa de maracujá. O prato, que tem 250g de carne, sai por R$ 38,50. Os chefes Fabiano e Daniel levam para o festival pastéis de costela defumada com cream cheese. A porção com 6 unidades custa R$ 32.

Ananci, a primeira churrasqueira mulher do evento, também chega à sexta edição do festival com pratos autorais e aposta em seu sanduíche de cupim como carro-chefe de vendas. O sanduíche é feito com pão brioche, 100g de cupim defumado e desfiado e molho barbecue, por R$ 35.





Estas e outras diferentes opções gastronômicas podem ser acompanhadas de oito cervejarias artesanais, entre elas Patagônia, Chopp Brahma Express, Amadeus e Morcelli.

Planejado para ser um evento em que toda a família se diverte, o Beer & Beef conta também com espaço kids e além dos pratos salgados, há opções de sobremesas que ficam por conta dos deliciosos gelatos Borelli e dos cookies da Chunky Chunks.