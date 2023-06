Coletivo 'Hard' traz o Festival Bicuda para agitar Londrina com muita música

O coletivo Hard, ativo desde 2023, já promoveu diversos eventos bem-sucedidos na cidade. Sob a alcunha de Easy, o grupo promoveu edições do Timba, que trouxe a Londrina artistas como Francisco, El Hombre, Black Alien, Tulipa Ruiz, Rachel Reis, Boogarins, De um Filho de um Cego, The White Elephants, Red Mess, entre outros. Com o Festival Bicuda, a proposta do coletivo é contribuir para o cenário cultural e musical da cidade, sempre com propostas criativas e que fomentem o underground na região.

O festival será promovido no espaço Plaza Eventos, localizado na Rua Acre, 100. Os ingressos estão disponíveis para venda na plataforma Eventou, e os organizadores esperam uma grande adesão do público para essa noite intensa de música e energia.

Londrina se prepara para receber o aguardado Festival Bicuda, promovido pelo coletivo "Hard" no próximo dia 10 de junho. Com uma proposta focada na música pesada, o evento contará com a participação de bandas clássicas e renomadas em seus respectivos gêneros. Ratos de Porão, Krisiun, Torpes, Guro e 3RROR D4TA são os destaques da programação, que promete atrair fãs e entusiastas do punk, crossover, death metal, grindcore e flow core.

A diversidade de estilos musicais e a presença de bandas consagradas no line-up reforçam a qualidade e a relevância do evento. Entre as atrações, destaca-se a lendária banda Ratos de Porão, com 42 anos de atividade. O quarteto de punk/crossover trará para Londrina as músicas politizadas e provocadoras de seu último lançamento, "Necropolítica", que aborda temas como preconceito, fascismo e desafios socioeconômicos do Brasil atual. João Gordo (vocal), Jão (guitarra), Juninho (baixo) e Boka (bateria) prometem uma apresentação envolvente e visceral.





O trio de death metal Krisiun também marcará presença no festival, trazendo a potência e a técnica característica do gênero. Com mais de 30 anos de carreira, a banda apresentará faixas de seu último álbum, "Mortem Solis", lançado em 2022, além de clássicos que consolidaram sua reputação como um dos maiores representantes do death metal brasileiro. O grupo formado pelos irmãos Alex Camargo (baixo/vocal), Max Kolesne (bateria) e Moyses Kolesne (guitarra) promete um show arrasador.





Completando o lineup, as bandas Torpes, Guro e 3RROR D4TA trarão sua energia e singularidade aos palcos do Festival Bicuda. Cada uma com seu estilo característico, essas bandas prometem performances intensas e cheias de atitude, proporcionando uma experiência única aos espectadores. Além do Festival Bicuda, o coletivo Hard já tem planos para outros eventos em Londrina, incluindo shows da banda de power metal Angra.