Com cosplayers de games e filmes, Geek Day em Londrina deve movimentar R$ 300 mil até domingo

O Geek Day - evento nerd que acontece no Londrina Norte Shopping nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18) - deve movimentar cerca de R$ 300 mil durante os três dias de realização. Quem faz a estimativa é o organizador Leandro Baldin, nome por trás do sucesso. Segundo ele, cerca de 10 mil pessoas devem passar pelo local até o encerramento no domingo.

Baldin ressalta que pessoas de diversos lugares estão marcando presença no Geek Day. Aproximadamente 25 cidades já tiveram participantes registrados, entre elas, Curitiba, Cascavel, Cianorte, Cambé, Maringá e até mesmo municípios do interior de São Paulo. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

O organizador, que é de Arapongas, conta que o evento é resultado de um desejo antigo, que só foi colocado em prática após a pandemia de covid-19, em 2022. Leia mais: Geek Day Dublador do Máscara, Woody e Homem de Ferro desembarca em shopping de Londrina neste sábado A partir das 18h Londrina Matsuri será lançado com luzes no Lago Igapó I neste domingo Participação gratuita Circuito Sesc de Xadrez chega a Londrina neste sábado Evento gratuito Instituto Coletivo Black Divas promove 13ª edição do concurso Miss e Mister Beleza Negra no domingo

"Na época, eu passei em um lugar em Arapongas e imaginei o evento lá. Liguei para o Moisés, meu sócio, e falei 'vamos juntar os cosplayers?'. E, sem divulgar, foram mil pessoas. Em 2023, fizemos um [encontro] em Londrina, mais um em Arapongas, Londrina de novo, depois Maringá e o próximo será em Apucarana." Publicidade

O Geek Day tem quatro edições por ano e está expandindo para os municípios da região norte do estado. A equipe de Baldin e Moisés tem 25 pessoas, mas o evento também é aberto a terceirizados, que somam, no total, 70 pessoas.

O que chama a atenção dos cosplayers, além do prazer de desfilarem com os seus personagens favoritos, são as premiações generosas. Neste ano, o dono da melhor fantasia vai levar para casa um videogame Xbox. O segundo e o terceiro lugar ganharão uma cadeira gamer e um óculos, respectivamente. Publicidade

Diversos brindes também são distribuídos para participantes dos concursos de dança e canto. Por volta das 15h deste sábado, as músicas de origem sul-coreana - popularmente conhecidas como K-pop - ecoavam pelo shopping, com um coro fiel às letras que misturam o tradicional inglês americano com a língua "queridinha" do momento, a coreana.







'Guerra' criativa

Publicidade



Por mais que o clima fosse de diversão e alegria, os cosplayers aparentavam estar em uma verdadeira guerra pela atenção do público presente. Ao chegar no local, era difícil não se surpreender com a criatividade dos envolvidos.

De longe, era possível ver uma roda se formando em volta de uma das concorrentes. Comentários como "vamos lá tirar uma foto com ela" e "vamos lá falar com a moça do chapéu" direcionavam que Luana Rayara, designer gráfico e desenhista de 23 anos, estava no páreo para levar o prêmio máximo do dia. Publicidade

De acordo com ela, o seu visual impactante custou R$ 600 e o que mais chama a atenção não é o valor, mas o fato de ela ter produzido a fantasia do zero. A sua roupa foi inspirada na Ranni, personagem do jogo de RPG Elden Ring.

"Eu costurei tudo, fiz do zero, tudo eu. Algumas peças eu pedi na internet e outras eu comprei na cidade. Faço cosplay desde 2015 e, a partir de lá, todo ano é um gasto diferente. É um investimento, querendo ou não", explica. Publicidade



Outro participante que atraiu os olhares de quem estava presente foi o cambeense Thiago Licio, que compareceu ao shopping como Mechagodzilla. Segundo o pai João Carlos Licio, Thiago tem 19 anos e é autista. Com o apoio da família, o jovem participa de eventos nerd desde a infância.

"Ele adora o mundo nerd desde criança. Começou cedo, com seis anos já gostava de dinossauro. A fantasia custou R$ 800 para este desfile, que é o segundo dele", relata. Publicidade

Sabrina tem 20 anos e é estudante de Artes Visuais na UEM (Universidade Estadual de Maringá). Ela saiu de Maringá para participar do Geek Day e se inspirou em Ryoman Sukuna para o desfile. Segundo ela, entre acessórios e maquiagem, o valor investido no look completo foi de aproximadamente R$ 1 mil.

"Eu gosto porque a gente vê o empenho da galera. Fazer cosplay é um hobbie muito caro. É legal ver como o pessoal vai se portar no palco."





Nica, de 18 anos, saiu de Cascavel (Oeste) em uma caravana com mais sete pessoas para marcar presença no evento. Ela explica que veio exclusivamente para o Geek Day e que vai voltar para Cascavel na madrugada de domingo.

"Eu vim para desfilar, não necessariamente para ganhar. Vim para mostrar o meu trabalho. Essa fantasia é da Kanna Kamuy, de Maid Dragon. Ela é meio dragão e tem poderes."







Oportunidade para empreender