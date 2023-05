Coxinha de 20 kg? Shopping de Londrina vai receber festival de comidas gigantes

O Londrina Norte Shopping será palco do famoso Big Food Festival – Festival de Comidas Gigantes. O evento será realizado no estacionamento do empreendimento entre os dias 2 e 4 de junho. No cardápio, as mais conhecidas iguarias gigantes, entre elas a maior coxinha do Brasil, que pode chegar a 20kg, donuts de coxinha de 2kg, além de hambúrgueres, pastel, hot dog em tamanhos grandes e a coxinha com molhos extras na seringa.





O festival será aberto na sexta-feira (2 de junho), das 17h às 22h. No sábado (3 de junho), funciona a partir das 12h até 22h. E, no domingo (4 de junho), também fica aberto das 12h às 22h.

De acordo com Elaine Vilela, idealizadora do festival, o Big Food Festival foi inspirado nos famosos festivais cariocas e americanos de comidas gigantes de rua, que reúnem clássicos “não gourmetizados”, como sanduíches, salgados, doces e outros lanches em quantidades generosas, de encher os olhos e o estômago, com simplicidade e capricho.

"A convite do Londrina Norte Shopping, o maior Festival de Comidas itinerante de São Paulo estreia na região Sul do Brasil, levando o que há de melhor para o entretenimento da população das cidades por onde passa. As crianças também terão vez no evento, com uma área kids completa para os pequenos", diz a organizadora.





“É um verdadeiro festival para a família toda dividir as iguarias gigantes. Afinal, todo mundo vai querer experimentar um pouco do item gastronômico”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. Além disso, o festival receberá também a gastronomia em tamanhos convencionais, assim como rótulos de cervejas artesanais de primeira linha com preços acessíveis. A programação do Big Food Festival inclui shows ao vivo, DJ Dinho Garcia em tempo integral e diversão também para a criançada, com espaço kids. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly.