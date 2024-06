Deep Purple anuncia show em São Paulo; veja como comprar ingressos

A banda de rock Deep Purple retorna a São Paulo para uma apresentação no dia 13 de setembro, no Espaço Unimed, que comemora as cinco décadas do lançamento de "Machine Head", seu sexto álbum de estúdio que guarda o hit "Smoke on the Water", e antecipa o lançamento de um álbum previsto para julho.



Os ingressos para o show começam a ser vendidos na segunda (17), às 10h, pelo site Ticket360. A pista é a opção mais barata, por R$ 450. Também há os setores pista premium, por R$ 700, mezanino, por R$ 750, camarote B, por R$ 800, e camarote a, vendido a R$ 850.



Quem quiser fazer a compra sem pagar a taxa de conveniência pode ir até a bilheteria do evento, no local onde o evento acontecerá -na rua Tagipuru, 795, Barra Funda, de segunda a sábado, das 10h às 19h.





DEEP PURPLE



Quando 13 de setembro (sex.), às 22h

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 450

