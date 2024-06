Festa Junina da Parada do Limoeiro em Londrina será neste sábado (15)

Neste sábado (15), das 15h às 21h, acontece a primeira edição da Festa Junina da Parada do Limoeiro, na Estrada do Limoeiro, Km 7, em frente à Capela Santo Antônio. O evento tem entrada gratuita, e a organização convida os participantes que desejarem a comparecerem usando trajes típicos.





A festa contará com 20 barracas de comidas típicas, como canjica, pamonha, bolo de milho, pé de moleque e buraco quente, entre várias outras. Também estarão lá 20 empreendimentos de produtores artesanais, que regularmente participam como expositores nas feiras que ocorrem aos domingos, na Parada do Limoeiro.

A programação do evento incluirá uma cerimônia para acender a fogueira, bem como quadrilha para o público e um espaço com brinquedos, destinado às crianças. Outro destaque é o show do cantor sertanejo Isaac Marrudo e seu pai, João Cordeiro, que tocarão modões de viola.





A Festa Junina da Parada do Limoeiro integra o projeto Caminhos do Limoeiro, que conta com apoio institucional da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Além disso, faz parte do calendário oficial de atividades Londrina 90 anos.

Criada por iniciativa de quatro produtoras rurais, a Parada do Limoeiro usualmente funciona aos domingos, com gastronomia, turismo rural e comércio direto com produtores. Para as idealizadoras, Amélia Torigoe, Kelly Nagahara, Nilza Giroto e Rafaela Molter, a ideia é tornar o espaço uma referência rural, fortalecendo o turismo e a economia local. Dessa forma a ação valoriza o pequeno produtor, apoia a cultura e incentiva o empreendedorismo feminino, a prática esportiva ao ar livre, o contato e o respeito com a natureza, além de unir as pessoas.





“A região do Limoeiro possui um enorme potencial turístico e produtos artesanais de excelente qualidade, que saem das mãos talentosas e empenhadas dos produtores e artesãos locais”, conta a organizadora Rafaela Molter.





Atualmente, as idealizadoras possuem planos de estabelecer parcerias com o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-Pr) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Pr). O objetivo é converter o local em um espaço de referência para cursos, oficinas e consultorias para colaboradores da Parada do Limoeiro.