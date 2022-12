Derico faz show gratuito com a Orquestra de Metais de Londrina nesta segunda

Saxofonista, que se tornou conhecido no programa de Jô Soares, apresenta-se na árvore de Natal do Igapó 2 com seu Music Truck nesta segunda-feira (5), às 20 horas





Desde a época em que tocava nos programas de Jô Soares, o saxofonista Derico Sciotti já mostrava um jogo de cintura que permitia encarar os mais diferentes repertórios, ao lado dos músicos mais diversos. Agora ele percorre o país com o Derico Music Truck, uma espécie de palco sobre rodas que chega a Londrina nesta segunda-feira (5), às 20 horas, para um show no Lago Igapó 2, próximo à Árvore de Natal. Como Derico já é de casa e vem à cidade com frequência, ele convidou a Orquestra de Metais de Londrina para participar da apresentação, que será gratuita e aberta ao público.

A intenção é apresentar música instrumental de uma forma divertida, mas também capaz de despertar boas lembranças. Por isso, o repertório foi selecionado com obras conhecidas, que marcaram época. “O Derico Music Truck é uma oportunidade para se ouvir música instrumental, que não é muito tocada nas rádios. A gente leva esse repertório ao público em praças e parques e faz um evento bem bacana, é muito gostoso”, destaca Derico, que se apresenta com o sax ao lado do irmão, o pianista Sérgio Sciotti.





O projeto do Derico Music Truck casa com a proposta da Orquestra de Metais de Londrina (OML), criada em 2019 para reavivar a arte das bandas de rua e, ao mesmo tempo, emocionar com temas que todo mundo conhece. “É muito bacana a gente mostrar o nosso trabalho e conseguir provocar um sorriso, uma alegria, e despertar a memória afetiva de quem vai nos assistir”, revela Kleverson Sanches, diretor artístico e músico da OML. Na apresentação, o grupo será regido pelo sargento José Goulart Filho.

O show faz parte da 5ª edição do Circuito Cultural Todas as Artes para Todas as Partes, uma parceria da Hemize Produções com o Instituto José Gonzaga Vieira, presidido por Pilar Gonzaga Vieira. Com patrocínio da John Deere Brasil, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, o circuito leva música, teatro, circo e contação de histórias a locais públicos. “O objetivo é apresentar espetáculos culturais em espaços alternativos como parques, lagos e praças públicas, associando questões do meio ambiente e culturais para tirar a arte de dentro dos teatros e levá-la para a comunidade”, ressalta Leirton Marques, da Hemize, que assina a produção executiva.