Dia Mundial do RBD: faltando um mês para os shows no Brasil, fãs falam sobre as expectativas

O grupo RBD se reúne novamente para fazer a turnê ‘Soy Rebelde Tour'. Dos seis integrantes que faziam parte do conjunto, apenas um membro optou por ficar de fora, Alfonso Herrera. O grupo ficou famoso pela novela mexicana de 2004, que possui o mesmo nome do conjunto, ficando famosa no Brasil por passar diariamente no SBT. Inclusive, nesta quarta-feira, 4 de outubro, se comemora o Dia Mundial do RBD, justamente porque a novela foi lançada no México em 4 de outubro de 2004.







Um dos pontos marcantes na novela é a trilha sonora, sendo cantada pelos atores Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. Entre as músicas mais famosas do grupo estão: ‘Tras de Mí’, ‘Sálvame’ e ‘Enséñame’.

Por causa da grande demanda de público, foi preciso aumentar a programação para oito shows no Brasil, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que acontecerão entre os dias 9 a 19 de Novembro. Além disso o grupo ainda se destacou entre os jovens da Geração Z, nascidos entre 1995 a 2010, principalmente porque a produção de 2004 trazia narrativas envolventes em seu enredo que atraia a atenção de adolescentes, sem contar que crianças e pré-adolescentes que tinham o hábito de assistir com familiares mais velhos.





Apesar de passarem quase 20 anos do fim da novela, ela foi tão marcante que ainda faz parte do coração de muitos brasileiros que estão ansiosos para os shows da turnê no Brasil. Como no caso de Beatriz Brisola, 20 anos, estudante de direito, que é apaixonada por este universo. "A novela começou pouco tempo depois que nasci, então já fazia parte de mim principalmente porque conforme eu fui crescendo eu dividia quarto com a minha irmã mais velha que era fã do grupo, e nós assistimos a novela juntas. Vi o grupo se separando apesar de não estar entendendo direito o que estava acontecendo, acompanhei lives e CD 's da banda, conforme crescia, sempre sonhando em viver essa experiência. Agora estou maravilhada por estar vivendo o sonho de uma vida”, conta.

Além disso, ela comenta sobre sua expectativa para ver o RBD. “No início eu tentei me manter calma e relaxada sobre como seria o show, mas quando começou a tour e comecei a acompanhar os vídeos eu fiquei muito ansiosa e empolgada. Mas, apesar disso, me gerou uma certa estranheza no começo, porque o RBD nunca teve uma produção tão grande com dançarinos e muitas trocas de figurino, combinando os figurinos entre si, porque eles sempre foram um grupo simples neste sentido", aponta.





Beatriz conta que o fato de Herrera não participar a deixa triste. "Ele não participar torna as coisas um pouco tristes, pois eles são em seis. Mas, ao mesmo tempo, entendo que é uma escolha pessoal e acredito que não interfere na performance do grupo. Dessa vez, eles estão com uma nova roupagem, novas coreografias, novos figurinos. Penso que o que tem afetado mais é a questão da nostalgia em relação às partes das músicas que ele cantava. Mas acredito que eles vão conseguir trabalhar com isso", avalia.

Thais Simas, 21 anos, estudante de medicina, também é fã da banda e fala da emoção que é poder acompanhar a turnê do grupo. “É incrível poder acompanhar a maneira com que eles que estão conseguindo resgatar as músicas que eram sucesso na época da novela e hits marcantes de alguns álbuns que foram divulgados depois dela. Os looks também estão me deixando bastante apaixonada, além de poder acompanhar o grupo em outra fase", valoriza.





Diferente de Beatriz, Thais acredita que a ausência de Alfonso Herrera não irá impactar na turnê. “Eu acredito que se ele participasse não estaria completamente de apoio, pois não era que ele queria para sua vida. Penso que tomou a melhor decisão sobre o assunto para ele, porém acho que pode interferir na visão dos fãs que shippavam ele com Anahí, pois na novela eles eram um casal”, ressalta.

Para a estudante, estar em um show do RBD é um sentimento de uma antiga fantasia de criança que está perto de se realizar. "Estar em um show deles é a realização de um sonho, principalmente por ver eles juntos em um palco cantando. Acho que é um dos momentos de maior emoção da minha vida. Durante a pandemia eles fizeram um show online, mas ainda não havia a confirmação se iriam voltar e quando eles anunciariam realmente a volta. A criança que habita em mim simplesmente vibrou de tanta emoção", diz.





Por ser uma novela de 2004, a volta do grupo repercutiu bastante entre fãs de 20 a 30 anos, especialmente porque quando o RBD era febre, muitos desses fãs não tinham dinheiro para comprar o ingresso ou eram muito jovens.

Outra fã da banda é a estudante de jornalismo Mayara Tavares, de 21 anos, de Londrina. "Estou acompanhando os vídeos da turnê e vendo toda a produção e os figurinos. Tudo isso passa a vibe do grupo da época, mas, ao mesmo tempo é tão atual. Faz com que eu fique aindamais apaixonada", relata Mayara, que sonha com esse momento desde criança.





Mayara avalia que conseguir ir ao show representa que tudo tem um tempo certo para acontecer. "Eu me lembro de estar com uns sete anos e ver na internet que o RBD se separou. Lembro de ir correndo até o quarto da minha mãe, e chorando falar para ela que eles iriam fazer um último show e que eu tinha que ir. Mas, na época, ela disse o que qualquer mãe diria: 'Você é muito nova'. Hoje eu entendo o lado dela, porque eu realmente era uma criança. Então, depois de anos eu ter essa possibilidade de ir ao show é fantástico, principalmente porque vou com a minha mãe."

Sobre a ausência de Alfonso, Mayara também acredita que não afeta o show. "Apesar de nós fãs sentirmos a falta dele, não interfere nas canções e nas coreografias. O grupo fez alterações para que não tenha vazio algum nos momentos em que ele cantava e dançava", aponta.





O grupo RBD moldou toda uma geração no Brasil e também em outros países. Era impossível não saber quem eram os integrantes do RBD. A febre da novela impactou a vida das pessoas em diferentes setores: roupas, materiais escolares, estilo.

*Sob supervisão de Fernanda Circhia