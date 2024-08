Edvaldo Santana lança seu décimo álbum nesta quinta em Londrina

Com o momento de isolamento que o mundo passou, foi uma oportunidade de recolhimento e de aguçar o lado artístico para o compositor, que conta ter usado a ocasião para expressar o que pensa sobre o mundo, passando por temas como o amor, a liberdade, as alegrias e também as dores nas dez canções produzidas.

Como o próprio cantor diz, a concepção do álbum contou com a participação de diversos artistas que cultivam uma amizade e já realizaram trabalhos em conjunto, trazendo o entrosamento para as canções.

O novo álbum conta com elementos artísticos concebidos durante e após a pandemia de Covid-19, onde o cronista conta em dez canções a história da terra a partir da ideia de uma aldeia Brasil. Gravado em diversos estúdios espalhados pela capital e pelo interior de São Paulo, de forma online, o disco contou com a participação de velhos amigos de Edvaldo que integraram o processo de criação.

O cantor e compositor paulista, Edvaldo Santana traz para Londrina o lançamento de seu décimo álbum, o “Menino do Bongô”, nesta quinta-feira (22), às 21h, no bar Valentino, localizado na rua Prefeito Faria Lima, 486. Os ingressos já estão à venda.

“Toco no assunto dos negros, da importância do negros no Brasil culturalmente. Os caras sofreram tanto e ainda conseguem dar um legado de arte, de sensibilidade, de amor ao planeta”, explica o compositor.

Mesmo com essas características, Edvaldo destaca temas importantes para o país, tecendo críticas ao futebol e a música, que considera estarem chatos, sobre o meio ambiente e o uso indevido da terra no país e até mesmo sobre a cultura negra.

Lançamento de livro

Contra o esquecimento, contra a manipulação do algoritmo, a priorização pelo consumo e pelos likes robóticos, Edvaldo Santana oferece um refúgio da memória através de seu álbum, que é uma passagem aberta para um Brasil que lhe dá prazer em conhecer, porque é um país que se firmou nas conquistas do afeto, da camaradagem, da vontade de abraçar e partilhar.

Além de seu novo álbum, o cronista ainda está lançando o livro “Sou da Quebrada Mas Eu Sou das Antigas”, onde detalha a criação de suas músicas e as inspirações utilizadas, retornando às suas origens e mostrando ao leitor do que tudo foi feito.

A história com Londrina





O paulista visitou Londrina pela primeira vez em 1976, no aniversário da cidade, onde se apresentou com sua primeira banda, a Matéria Prima. Depois disso, se apresentou outras vezes e fez amizades com poetas parceiros na cidade, algumas dessas pessoas vão integrar seu show no Valentino, como Bernardo Pelegrini, Camila Taari e Eduardo Batistela.







Com o compositor Bernardo Pelegrini, ele teve o prazer de dividir os palcos e participar na gravação de seu disco, assim como no álbum da cantora Camila Taari. Já com o baterista Eduardo Batistela gravou o disco “Edvaldo Santana” na íntegra em São Paulo.

Publicidade





Com uma relação afetiva com a cidade que lhe acolheu desde o começo, ele diz que gosta de retribuir esse acolhimento com sua arte, seu prazer de viver, sua cultura e suas ideias. “Eu gosto muito de me apresentar aqui, tenho uma afinidade com o lugar. A cidade sempre foi muito acolhedora.”





Quanto a recepção do público com suas canções, o cantor afirma que pretende sempre voltar à cidade para promover suas canções, já que os londrinenses sempre foram muito receptivos e demonstraram gostar muito de suas composições.





Com um show passando por suas novas canções e outros trabalhos importantes de sua carreira, o cantor convida a população londrinense a prestigiar seu show. “Tenho muito apreço pelo público e convido a todos a chegar lá. Quem quiser chegar pode chegar!”





