Concha Acústica de Londrina recebe festa junina nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (21), acontece a primeira edição do Arraiá da Concha. O evento, que contará com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, começa às 18h e se encerra às 22h na Concha Acústica, localizada na rua Piauí, 130, no Centro Histórico de Londrina.





A feira contará com 20 barracas de alimentação variadas, como culinária asiática e lanches cariocas, chopp artesanal, espetos, pastéis, hortifrúti, produtos da fazenda, lanches prensados e buraco quente, além de caldo de cana e sucos naturais, crepes suíços e doces e uma barraca com comidas tipícas juninas, como bolo e paçoquinha.



O evento terá, também, a apresentação da tradicional quadrilha junina com crianças da geração integrar, assim como um show de prêmios com o sorteio de diferentes produtos, apresentações de dança e os shows com os cantores sertanejos Elton Mangolin e Fabiano Assis.





CRONOGRAMA DO EVENTO





18h - Show com o cantor sertanejo Elton Mangolin

19h15 - Apresentação da quadrilha da geração integrar

19h30 - Show de prêmios

20h30 - Apresentação do Grupo de Dança de Londrina

21h00 - Encerramento com o cantor sertanejo Fabiano Assis