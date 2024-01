Escola de samba Explode Coração faz ensaio aberto neste sábado em Londrina

Já se preparando para seu desfile no carnaval de 2024, a escola de samba londrinense Explode Coração está com um ensaio aberto marcado para este sábado (27), às 14h, com entrada gratuita no Grêmio dos Operários, localizado na rua Tremembés, 952, jardim Ideal. A tarde vai contar com bateria, passista e muito amor ao vermelho e branco, cores da tradicional escola, e toda a comunidade está convidada a comparecer.





O encontro contará com a participação do intérprete Zé Maria, que cantará o samba-enredo que a escola vai apresentar neste ano, dos ritmistas, tocando bateria e cavaquinho, assim como dançarinas, passistas, porta-bandeira e baianas. Contando com os 25 integrantes da Explode Coração, a organização espera a participação de cerca de 100 pessoas.



Este é o terceiro ensaio aberto da Explode Coração neste ano, sendo que os dois anteriores foram realizadas nos dias 13 e 20 de janeiro e atraíram grande público. Os ensaios e desfiles fazem parte do projeto “Londrina Pede Samba 2024”, realizado pela Escola de Samba Explode Coração.





O presidente da Explode Coração, José Ivo Justino Júnior, explicou que o último desfile da escola aconteceu em 2012 e que, na ocasião, a escola se consagrou como a campeã do carnaval londrinense.

“Depois disso, por questões burocráticas, ficamos mais de dez anos sem realizar os desfiles. Apesar disso, nesse período, a Explode Coração não interrompeu os seus trabalhos. Mesmo com uma demanda menor, continuamos realizando apresentações e fazendo ensaios, com um número reduzido de participantes, mas justamente para que não morresse a essência do Carnaval de Londrina”, frisou.





Ainda segundo Justino Júnior, a Londrina de 20 anos atrás tinha grandes desfiles que eram referência no carnaval do norte do Paraná.

“Inicialmente, os desfiles eram na avenida Leste-Oeste, depois foram transferidos para o Autódromo de Londrina. Essa época foi o auge e durou cerca de cinco anos. Apesar dos obstáculos, a Escola de Samba Explode Coração não parou e, agora, estamos realizando esse projeto com o intuito de retomar as festividades carnavalescas da cidade. Um dos nossos objetivos é promover a descentralização, por isso optamos por promover os desfiles nas regiões norte, sul, leste e oeste, para tentar retomar a potência que o Carnaval de Londrina tinha anteriormente”, disse.







A iniciativa é patrocinada pela Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).