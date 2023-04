Estrela do funk nacional, EF do Trem Bala anima a Casa do Criador na ExpoLondrina

Ícone do funk carioca raiz, não é a primeira vez que FP do Trem Bala vem a Londrina. Da última vez, recentemente, foi para se apresentar numa festa privada de aniversário. Desta vez, o púbico é maior e mais exigente: a plateia da Casa do Criador, na ExpoLondrina, que lotou o ambiente para dançar ao sim das pick-ups, diretamente do Rio de Janeiro. A programação eclética da Casa do Criador vai do sertanejo ao eletrônico, com espaço para o funk.





“Então, é muito bom estar em Londrina de novo, nessa cidade maravilhosa, e hoje vai ser aquele espetáculo do FP, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo aquele funk carioca bem intimado para elas mexerem o bumbum e descerem até o chão. Não é segredo, hoje vou quebrar tudo”, avisa. De fato, quando ele assumiu as pick-ups, a Casa do Criador foi ao chão, com o público dançando e rebolando.





Alçado à estrela do funk nacional, EF do Trem Bala diz que tem novidades durante o ano. “Vou trazer nesse ano a essência do funk raiz, vai ser um ritmo bem acelerado, bem gostoso. E esse ano vai ter muito lançamento, muita coisa boa.” Se ele quer voltar à ExpoLondrina? “Ano que vem, depois do ano que vem, sempre! O EF vai deixar aquele gostinho de quero mais.”