Simone Mendes, Luan Santana e DJ Dennis: shows de sábado prometem muita energia

Mal desembarcou do cruzeiro que leva o seu nome e depois de recém-gravar seu próximo DVD Luan City 2.0, o cantor e compositor Luan Santana marca presença no palco da ExpoLondrina, em show neste sábado (15).





Embora reformulado, o palco londrinense é um velho conhecido do artista, que se apresenta por aqui desde o início da carreira e foi alçado ao estrelato com a ajuda do público londrinense.

Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalacesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.





De quando pisou pela primeira vez no palco da ExpoLondrina para agora, a diferença dos shows de Luan Santana está nos superlativos: toneladas de equipamentos, milhares de pessoas e milhões de visualizações.

A promessa é de um show com muitos efeitos especiais e pirotecnia, além de canções inéditas. Obviamente que os sucessos de sua trajetória estarão presentes, já que não saem da boca do público.





Além de Luan Santana, está confirmada a apresentação da cantora Simone Mendes, que confirmou show nos últimos dias. No set list da cantora está o hit “Erro Gostoso”, primeiro single do EP Cintilante, que conquistou a 10ª posição no Spotify. Esse é a primeira canção dela que alça esse feito desde que passou a seguir carreira solo.

A música foi lançada em janeiro e o projeto ultrapassou 21 milhões de streams na plataforma, além de quase 50 milhões de visualizações no Youtube. Agora, o público poderá vê-la de perto no palco da ExpoLondrina.





A noite tem ainda a presença do DJ Dennis, que estará em casa. Ano passado, ele bombardeou o público com sua energia e seus sucessos. Ele é dono de hits como “Sou teu fã” e “Isso que é vida”, além de muitas outras parcerias e composições.

Sua apresentação em 2022 foi tão boa que ele foi convocado a voltar para, novamente, fechar com chave de outro uma noite com tantas estrelas e medalhões.





Programação de shows da ExpoLondrina 2023:





15/04 - Luan Santana + Simone Mendes + Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio