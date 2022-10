Evento homenageia Fela Kuti neste sábado em Londrina

Londrina entra de vez na rota do Fela Day, manifestação que reúne gente do mundo inteiro festejando o nascimento de Fela Kuti, o nigeriano multiinstrumentista pai do Afrobeat. Por aqui a festa acontece neste sábado (15), a partir das 20h no Barbearia em Londrina. A entrada é gratuita, mas, contribuições espontâneas são bem-vindas para colaborar com a programação.





O evento conta com discotecagem da jornalista Janaína Ávila, produtora e apresentadora do programa Mundo Sonoro na UEL FM e o músico Thiago Mutulu. Outra atração será a exibição do documentário "Meu Amigo Fela", do diretor brasileiro Joel Zito Araújo. Todos os anos nesse dia, milhares de artistas no mundo inteiro se reúnem para comemorar a data no #FelaDay.

