ExpoLondrina 2023: venda de ingressos começa nesta terça-feira

A feira, que será realizada entre os dias 6 e 16 de abril, irá contar com diversas atrações, o que inclui os tradicionais shows com cantores de todo o Brasil.





LEIA MAIS: ExpoLondrina terá shows de Ana Castela, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Luan Santana, Gustavo Lima e mais

SHOWS





Em 2023, a ExpoLondrina traz novidades, como um novo layout para o palco dos shows, que irá proporcionar mais conforto aos presentes. Além disso, o evento vai contar com o Camarote Brahma, os camarotes Super Bull e Open Super Bull, além do Camarote Corporativo.



A dupla Léo e Raphael, que irá se apresentar no dia 14 de abril, irá realizar a gravação de seu próximo DVD. Além disso, a SRP (Sociedade Rural do Paraná) informou que todo o cachê do show será doado para o Hospital do Câncer de Londrina.





Confira abaixo a agenda de shows:

06/04 - Hugo & Guilherme + Pedro Sampaio

08/04 - Zé Neto & Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04 - Sunset com Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 - Guilherme & Benuto + Maiara e Maraísa + Abertura do Rodeio

13/04 - João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael (gravação de DVD)

15/04 - Luan Santana + Dennis DJ

16/04 - Sunset com Gusttavo Lima + Final do Rodeio