Feira Brincante vai homenagear crianças com festa no Calçadão de Londrina

As crianças vão ter uma Feira Brincante no Calçadão de Londrina, edição especial do projeto Feira na Praça, da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), dedicada ao Dia das Crianças (12). A festa será na quinta (5) e sexta (6), das 17h às 21h, com diversão e opções gastronômicas.





A Feira é parte das estratégias para revitalizar o centro de Londrina, despertando a identificação dos moradores com a região histórica. “Este é um momento em que há uma boa expectativa para o comércio, e a Feira ainda reforça nosso projeto de revitalização da área central, atraindo as famílias e despertando a memória afetiva das pessoas em relação a esse lugar tão importante para a história, economia e cultura da nossa cidade”, pontua Angelo Pamplona, presidente da Acil.

Publicidade

Publicidade





As atrações gastronômicas são cocada, cachorro quente, pastel, yakissoba, maçã do amor, açaí, espetinho de morango, frango karaguê, refrigerante, crepe, chope e churros.





Entre as atividades oferecidas para as crianças, estão pinturinha facial, brincadeiras ao ar livre, atrações culturais, cama elástica, distribuição de pipoca e algodão doce.

Publicidade





É um estímulo para que as famílias - não apenas aquelas que moram na região - voltem a frequentar o Calçadão, pois a revitalização do Centro é, antes de tudo, um processo de recuperação da importância do local na memória afetiva da população. E os lojistas que desejarem aproveitar a movimentação, podem se valer da nova lei municipal e ficarem abertos até mais tarde.





Na quinta, a animação é da Banda Beca Brinca, que vai se apresentar das 19h às 21h. Na sexta, é a vez de Alline Tirolla, das 19h às 20h.

Publicidade





A festa acontece na praça Gabriel Martins.





Feira na Praça - Feira Brincante

Publicidade

Quando: Quinta (5) e Sexta (6), das 17h às 21h.

Onde: Praça Gabriel Martins, no Calçadão de Londrina.

Quanto: atrações culturais, brincadeiras e distribuição de pipoca e algodão doce são gratuitas.