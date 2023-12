Feira coletiva em Londrina oferece tatuagens e comida boliviana neste domingo

Para quem gosta de tatuagens, de música e de provar comidas diferentes, Londrina terá neste domingo (3) a primeira edição da Feira Muvuca, a partir das 16h, na Rua Quintino Bocauiva, 204. A entrada custa R$ 15 e o evento que acontece até as 22h.





Para os amantes da tatuagem, a especialista em tatuagem Old School Rafa Manson estará presente com a sua equipe realizando Flash Tatoos. Além do estilo Old School a tatuadora támbem faz tatuagens de diversos estilos no evento.





Os presentes ainda poderão prestigiar pratos típicos da culinaria boliviana. Entre o cardápio do restaurante Salteña Andinas destaca-se as saltañas, um assado em formato de pastel que é servido com recheio de carne e legumes um dos pratos mais típicos da bolivia.

A Feira ainda promete trazer outras atrações como plantas exóticas, exposição e venda de artes visuais e muita música. O DJ Devitis estará presente tocando musicas brasileiras, e a musica ao vivo com a Banda o Hipertrópico que tocará seu repertório.





O evento é uma promoção da Banda O Hipertrópico, juntamente com o Galleria Bar.