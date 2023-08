'Festa do torresmo' volta a Londrina no estacionamento de shopping center

O Torresmofest está de volta a Londrina e vai acontecer entre os dias 7 a 10 de setembro, das 12h às 22h, no estacionamento do Boulevard Shopping Londrina. O público poderá degustar comidas feitas com carne suína, desde as receitas mais populares até as mais elaboradas, harmonizadas com chopes e cervejas artesanais.







Serão mais de 20 expositores, entre food trucks e barracas, oferecendo iguarias como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo (recheado e mineiro), costela suína, pernil e panceta, entre outros pratos.

Adan Garcia, embaixador do festival e chef especialista em carne de porco, estará presente nesta edição. No menu estarão seus premiados baião de dois e o arroz carreteiro.