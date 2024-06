Festival de Música de Londrina está com inscrições abertas

O 44º Festival Internacional de Música de Londrina abre inscrições na segunda-feira (10) para a programação pedagógica. O prazo encerra dia 30. O evento oferece 37 cursos entre instrumentos, voz, teoria, oficinas, masterclass, práticas; dois seminários e será entre os dias 13 e 21 de julho.





Toda a programação pedagógica pode ser conferida no site do festival, assim como os locais das aulas, professores, valores, isenções e onde devem ser feitas as inscrições. A retirada de pastas e credenciamento de alunos previsto para o dia 13 de julho no Colégio de Aplicação (r. Piauí, 720). As aulas serão presenciais e ministradas em nove espaços de Londrina.



O 44ª FIML contará com a presença de 32 renomados professores e artistas, que darão o tom mantendo e aprimorando a qualidade musical formativa, uma tradição neste festival. O 44º Festival Internacional de Música de Londrina manterá foco na inclusão social a partir da formação pedagógica musical, na brasilidade desta formação, com reflexos no processo de sustentabilidade de uma economia criativa, na valorização de todos os atores da cadeia musical e na preservação do patrimônio musical para as próximas gerações.





Segundo os organizadores do evento, esta programação pedagógica de qualidade refletirá na programação artística do evento, que já tem músicos agendados, que são expressões culturais importantes no cenário nacional. A programação será divulgada em breve.