Festival SouGeros divulga programação oficial e completa

Considerado o primeiro evento sobre longevidade no Paraná, o Festival SouGeros, que quer trazer um novo olhar para o envelhecimento, divulga a programação oficial e completa. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de julho, na PUCPR campus Londrina, com participação gratuita e inscrição solidária de 1 kg de alimento não perecível.





No total, serão mais de 15 painéis, quase 70 especialistas e mais de dez oficinas que irão discutir os problemas e soluções para o público 50+. Todos estão convidados, afinal, é um evento para todas as idades que falará sobre planejamento para o envelhecimento.

Publicidade

Publicidade





“A programação contempla diversos assuntos e setores que são desafios para as pessoas com mais de 50 anos. Estamos envelhecendo melhor e com uma expectativa de vida maior, por isso, é preciso mais que urgentemente voltar nosso olhar para essa fase da vida e pensar em soluções para esse público”, ressalta Mity Shiroma, uma das organizadoras do evento. Naide Souza, também organizadora do Festival SouGeros, observa que a programação é bastante eclética. “Vamos falar sobre aspectos de saúde, psicossociais, de convivência, temas ligados ao direito, moradia e mobilidade, além do turismo e de exemplos de sucesso e vitalidade após os 50 anos”, diz.





A organização explica que muitos dos eventos acontecerão simultaneamente na Arena Geros, onde também estarão os expositores, e nos auditórios João Paulo II e Dom Albano Cavalin. Assim, os participantes poderão optar por assistirem e participarem daqueles painéis com os quais tiverem mais afinidade e interesse. Um exemplo é na tarde de sexta-feira (7), às 14h15, após a abertura oficial. Enquanto na Arena Geros o assunto é longevidade – inclusive com a presença do médico José Eduardo Siqueira, professor de bioética do curso de medicina da PUCPR, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética e ex-conselheiro do CRM (Conselho Regional de Medicina) –, no auditório Dom Albano Cavalin o tema é empreendedorismo, trabalho e renda.