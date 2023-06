Filo 2023 abre inscrições para oficinas gratuitas; confira a programação

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas do Festival Internacional de Londrina - FILO 2023. Interessados em aprender sobre as artes da performance, da manipulação de formas animadas e da palhaçaria têm até o dia 14 de junho para se inscrever pelo e-mail [email protected]







Serão ofertadas quatro oficinas: "E a Palhaçaria, o que seria?", com Esio Magalhães – o Palhaço Zabobrim (Campinas/SP); "El Cuerpo en Acción: Direcciones para una Cartografía Personal", com Violeta Luna (México); "Práticas Performativas Feministas", com Nina Caetano (Ouro Preto/MG); e "Para orbitar um corpo", com Carolina Garcia – Cia 4 Produções (Morro Reuter/RS).

Para participar da seleção, os interessados devem enviar uma carta de intenção (até 2000 caracteres) ou vídeo/áudio (de até 2 minutos), explicando o interesse na atividade, e breve currículo. As vagas são limitadas e a idade mínima para participar é 16 anos.





O FILO 2023 começa no dia 17 de junho, e os ingressos para os espetáculos estão à venda pelo site www.filo.art.br e também direto pela plataforma www.sympla.com.br/produtor/filo, por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Durante 16 dias, Londrina terá uma agenda repleta de teatro, dança e circo com espetáculos do Brasil e representantes das Américas, Europa e África. No total, serão 40 apresentações em teatros, ruas e praças da cidade. A programação traz espetáculos para públicos variados de todas as idades. E também apresentações com intérpretes de Libras – Língua Brasileira de Sinais.





A programação prossegue até 2 de julho e pode ser conferida no site do Festival. O FILO tem patrocínio da Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

