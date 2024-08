Grupo Auê organiza torneio paranaense de baterias neste sábado em Londrina

O grupo de baterias da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Auê organiza, neste sábado (31), a 2ª edição do torneio paranaense de baterias. As apresentações serão feitas no Plazza Eventos das 12h até 3h da manhã de domingo (1º). O objetivo do Auê é fomentar o movimento e integração das baterias do Paraná.





Na edição passada, o torneio foi realizado em Guarapuava, mas neste ano será feito em Londrina por conta de todo o cenário universitário que os organizadores encontraram aqui. A previsão é receber aproximadamente 600 participantes de mais de sete cidades do estado.

Participam do torneio 12 baterias universitárias, como a Tatukada e a Lolloteria também da UEL; Caveirão e a Imortal da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa); Furiosa da UTFPR-CP (Universidade Tecnológica do Paraná), entre outras.





“Nós limitamos nosso torneio a 12 baterias competidoras por conta do tempo necessário para realizar o evento, tempo de desgaste de ritmistas e jurados, e espaço físico”, explica a responsável pela frente de eventos da organização, Rebeka Diniz Alves Machado. Para chegar na escolha das baterias participantes, ela conta que existe um processo seletivo de quatro etapas, que vai desde a apresentação da bateria e do porquê dela querer fazer parte do torneio e vídeos apresentando a cidade de origem até a integração com outras baterias.

Para a banca de avaliadores, foram selecionados quatro jurados paranaenses com amplo conhecimento de música e ritmos. “Muitos já foram ritmistas durante a faculdade, formados em música ou outras áreas, mas que sempre mantiveram o contato com o universo das baterias”, reforça Rebeka. Para avaliação, a organização possui um regulamento com todas as normas que devem ser seguidas, como tempo de apresentação, quantidade de ritmistas e normas de comportamento. Nos critérios, há a divisão entre subjetivos e objetivos, em que cada par de jurados avalia apenas um dos dois.





“Dentro dos quesitos subjetivos estão o efeito geral e a criatividade, já os quesitos objetivos são a sonoridade e execução”, explica. A novidade deste ano é que a banca de jurados terá um jurado trainee. “É a primeira vez que isso acontece em torneios. Ele estará julgando seu primeiro torneio. Suas notas não entram na pontuação final, mas a experiência agrega para outros torneios”, diz a responsável pela frente de eventos da organização.





Além da apresentação das baterias, o torneio conta com outras atrações, como o DJ Danni, DJ DeVitis e a Liga das Baterias Universitárias de Londrina. “Como o evento tem 15 horas de duração, teremos área de descanso, praça de alimentação, seguranças e bombeiros sempre disponíveis”, ressalta Rebeka.