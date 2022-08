Harry Styles anuncia show extra em São Paulo

Harry Styles anunciou, nesta sexta-feira (26), que fará mais um show em São Paulo. O cantor já tinha uma apresentação marcada na cidade no dia 6 de dezembro. No entanto, agora conta que subirá ao palco mais uma vez no Allianz Parque no dia 13, trazendo sua turnê com os sucesso do seu último disco, Harry's House.







A "Love On Tour" vai passar pelo Brasil em dezembro de 2022 não apenas em São Paulo, mas também no Rio e em Curitiba. No entanto, como esses shows foram remarcados por conta da pandemia, todos os ingressos estão esgotados. Por isso, os fãs que não conseguiram adquirir em 2020, o show do dia 13 é a última oportunidade.

Os ingressos estarão à venda no dia 30 de agosto, a partir das 10h no site da Eventim, e às 11h, na bilheteria oficial. Os clientes Elo terão pré-venda exclusiva um dia antes, nos mesmos horários. Os valores vão de R$ 190,50 (meia entrada na cadeira superior) a R$ 751 (inteira na pista premium).