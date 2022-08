The Wailers: lendária banda de Bob Marley faz show em Londrina nesta sexta

Diretamente da Jamaica, The Wailers, a banda que acompanhou o lendário cantor Bob Marley, chega na cidade de Londrina neste final de semana. O vocalista da atual turnê é Mitchell Brunings, que viralizou no The Voice da Holanda. O show será nesta sexta-feira (26), no Teatro Marista, a partir das 20h. A apresentação faz parte do projeto "Reggae no Teatro".





A turnê divulga o primeiro álbum inédito da The Wailers em 25 anos, o "One World". O álbum foi indicado ao Grammy 2021 na categoria Melhor Álbum de Reggae.



Publicidade

Publicidade





Para os fãs de Reggae Music que não querem perder esta oportunidade, os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.diskingressos.com.br a partir de R$ 80.





The Wailers fez história no reggae ao tocar com Bob Marley. O grupo foi formado em 1962 na Jamaica e tinha na formação outros músicos importantes do reggae, como Peter Tosh e Bunny Wailer. Bob Markey & The Wailers venderam mais de 250 milhões de discos.



Publicidade

Publicidade





A banda esteve em Londrina em 2013. Relembre aqui.