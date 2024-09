Le Cirque estreia curta temporada em estacionamento de shopping de Londrina

Em curta temporada em Londrina, o Le Cirque estreia nesta sexta-feira (6) no estacionamento descoberto do Boulevard Shopping com um novo espetáculo, repleto de cores, luzes e a tradicional alegria circense. Entre as atrações, o mágico que faz uma mesa levitar e o casal de ilusionistas que troca de roupa sete vezes durante a apresentação, em uma dinâmica de menos de três segundos.





Já os palhaços interagem diretamente com o público, com brincadeiras e ‘travessuras’. E para quem gosta de adrenalina, os aramistas desafiam a gravidade a 10 metros de altura, com um show que envolve técnica e coragem.

A graciosidade do show de acrobacias e contorcionismo completam o espetáculo que traz ainda Globo da Morte, personagens de desenhos animados, danças e o surpreendente Carro Transformer com um Camaro amarelo se tornando um robô de 5 metros de altura em minutos.





Os espetáculos têm duração média de 1h45min e contam com artistas do Brasil, México, França, Colômbia, Portugal e Argentina. A família Stevanovich, responsável pelo Le Cirque, tem mais de 150 anos de tradição circense, e está na 6ª geração.

SERVIÇO:

Le Cirque – De 06 de setembro a 13 de outubro

Horários: De segunda à sexta-feira às 20h / Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h

Local: estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Londrina

Ingressos:

Meia entrada: Lateral: R$ 30 | Central: R$ 40 | Vip Lateral: R$ 50 | Vip: a partir de R$ 60

Inteira: consultar valores na bilheteria ou site

https://www.guicheweb.com.br/lecirque