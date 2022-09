Londrina Matsuri 2022 traz cultura pop oriental e apresentação de Beatboxer internacional

O Sekai no Pop é realizado no LM desde 2012, e a lista com os selecionados será divulgada no dia 03 de setembro nos canais oficias do Londrina Matsuri. Os melhores de cada categoria serão premiados, também com voto popular.

No sábado (10), a programação contará também com o Sekai no Pop, evento criado para influenciar as pessoas a dançar e cantar K-pop e vivenciar a cultura pop asiática.

A programação, embalada pela #SextouPop, começa a partir das 18h da sexta-feira (09), no Palco Sakura com Batalhas Geek, competições de Just Dance, desfiles Visual e Cosplay, apresentações de K-pop, Kids Anime Songs, Pocket shows e Baladinhas.

É o único beatboxer do mundo que se apresentou em grandes palcos como Festival SXSW (EUA), Paris Fashion Week (França), Summer Sonic (Japão), Festival EDM Electrox (Japão), e apresentações em mais de 30 países. Suas performances e músicas foram aclamadas pelos membros do Maroon 5 e Linkin Park.

Este ano, uma atração internacional vem chamando a atenção principalmente dos jovens: Reatmo, beatboxer e multivocalista japonês, que está em turnê no Brasil, se apresenta no Londrina Matsuri , no sábado e domingo, no palco Sakura, a partir das 20h.

O evento será realizado no Parque Ney Braga até domingo (11) e também contará com oficinas e workshops gratuitos.

A partir desta sexta-feira (9), a 18ª edição do Londrina Matsuri vai traz uma programação caprichada para quem é fã da cultura pop oriental, com muitas atrações, ritmos e ingredientes que enriquecem e deixam o colorido e a irreverência, por onde passam.

OFICINAS GRATUITAS

Além das atividades culturais, técnicas, gastronômicas e muito lazer, outra grande atração do Londrina Matsuri são as oficinas realizadas diariamente e que o público pode participar gratuitamente. É a oportunidade para aprender técnicas milenares e expressões artísticas com especialistas renomados. Ao todo são oito oficinas e a inscrição pode ser feita na hora. Veja a programação:

De sexta (09) a domingo (11), nos estandes culturais do Londrina Matsuri, serão ministradas as Oficina de Orinuno (Origami em tecido) com Thaís Kato (SP); Oficina de Shodô (caligrafia japonesa) com Elcio Yokoyama (SP); Oficina de caricatura em Mangá, com a Escola de Mangá Japan Sunset (SP); e Oficina de Origami Hard, com Kenzo Nagamine (Rolândia).





No Palco Himawai serão realizadas as seguintes oficinas: no sábado (10), às 13h, Workshop de Defesa Pessoal Feminina com equipe de Aikido de Londrina. No domingo (11), serão realizadas três oficinas: Flores Comestíveis (13h), com Cristiane Santos e Lais Rosseto, integrantes da Feira Londrina Criativa; Oficina de Matsuri Dance (17h) e Oficina de Taiko (17h).

