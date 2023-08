Londrina Matsuri 2023 terá pré-lançamento com apresentações em oficinas em shopping

O “Boulevard Matsuri”, evento de pré-lançamento do Londrina Matsuri 2023, será no próximo domingo, dia 6 de agosto, no Boulevard Shopping com diversas atrações. As apresentações artísticas e oficinas serão em espaço externo coberto, próximo à praça de alimentação do shopping.







A programação começa às 14h com o Matsuri Dance e às 14h30 inicia o workshop de Taiko (tambor milenar japonês). Já às 15h, os alunos do Grupo Sansey apresentam um Karaokê e às 15h30 será a vez do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, de Londrina, se apresentar.

Ainda na programação, o grupo Sansey inicia às 16h, uma performance de Taiko e também da dança Yosakoi Soran. Na sequência, às 16h30, os alunos do grupo apresentam mais um Karaokê. A última atração, com início às 17h, é a sessão do gênero musical Kpop. O encerramento está programado para às 18h.





Paralelo às atrações artísticas, começam três oficinas: de pintura, de origami e de hashi, com duração das 14h às 17h, inscrições gratuitas no local e vagas limitadas.

Matsuri apresenta o melhor da cultura oriental





A 19ª edição do Londrina Matsuri, Festival da Primavera, será realizada entre os dias 07 e 10 de setembro no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, apresentando a arte e a cultura oriental, através da música, dança, oficinas, tecnologia e gastronomia.





A festa também comemora a chegada da Primavera e o objetivo é preservar, difundir e integrar a cultura oriental entre os brasileiros. O Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente, sem fins lucrativos, promove o evento.