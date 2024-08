Londrina Matsuri será lançado com luzes no Lago Igapó I neste domingo

No domingo (18), as águas da região do Anfiteatro a céu aberto do Lago Igapó I ficarão salpicadas de luzes com o lançamento da 20ª edição do Londrina Matsuri – Festival da Primavera. A novidade é a realização pelos organizadores da tradicional cerimônia japonesa Tooro Nagashi, a partir das 18h, aberta ao público. O lançamento também contará com apresentações culturais do Grupo Sansey, realizador do Londrina Matsuri.





A cerimônia chamada Tooro Nagashi envolve o lançamento de lanternas flutuantes com uma vela dentro, contendo o nome da família/empresa ou de falecidos, em rios ou lagos para homenagear os espíritos dos antepassados, simbolizando purificação, renovação e reflexão sobre a vida e a morte. A ideia é iluminar o retorno dos espíritos e propagar a paz.

Tooro que dizer “lanterna de papel” e Nagashi “levar-se ao vento”. No Japão, a cerimônia é realizada em agosto, no último dia de Finados, que lá acontece em três dias. O Tooro Nagashi mais famoso é na cidade de Nagasaki, onde a homenagem aos antepassados se estende às vítimas da bomba atômica. No Brasil, duas cidades são referências na realização do Tooro Nagashi: Registro e Mogi das Cruzes, ambas no Estado de São Paulo.





O lançamento do Londrina Matsuri, neste domingo, com a cerimônia Tooro Nagashi mostra um pedacinho da rica cultura nipônica e segundo os organizadores, propaga a paz em uma cidade como Londrina, que completa 90 anos e acolheu milhares de imigrantes japoneses, que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do município.

A 20ª edição do Londrina Matsuri - Festival da Primavera – será realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, no Parque de Exposições Ney Braga. Serão três dias de festa, com atrações em tecnologia, inovação, filantropia, workshops, arte e gastronomia oriental. O evento também vai comemorar 20 anos divulgando a cultura japonesa e os 90 anos de Londrina.





SERVIÇO

Lançamento do 20º Londrina Matsuri – Festa da Primavera.





Local: Anfiteatro a céu aberto do Lago Igapó 1 (próximo à barragem);

Data: Domingo (18), a partir das 18h





Aberto a participação de todos.

Patrocinadores do vento: Itaipu Binacional; Unicesumar; Unimed Londrina; Copel; Sanepar; Boulervard Shopping Londrina; Sicoob Ouro Verde; Refriko; Sakura, Drogamais; A Yoshii; Midiograf; Prat's e RPC.





Apoio: Prefeitura do Município de Londrina; Governo do Estado Paraná; SRP; Rossetto Seguros; Senai-Sesi Sistema Fiep; Sesc Fecomercio; Folha de Londrina; Paiquere FM 91,7; Hotel Galli; Yeey!; St James; Nissin; Ponto Rural; Loc Med; Otica Asahi Meganê; Sonkey; Londrichama e Semegrão.





Realização: Grupo Sansey Cultural e Beneficente.