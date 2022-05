Londrina participa da 20ª Semana Nacional de Museus

A Semana Nacional de Museus chega à sua 20ª edição promovendo diversas atividades em várias cidades brasileiras. Em Londrina, o evento terá início nesta segunda-feira (16) e se estende até o próximo dia 31. Focada no tema “O Poder dos Museus”, a programação conta com exposições, palestras, cursos, contação de histórias e apresentação artísticas, dentre outras atividades.



As ações voltadas ao público londrinense serão realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com parceria do Sesc Cadeião, Unifil e Museu Histórico de Londrina. O cronograma tem início nesta segunda-feira (16), com a exposição “A arte na Folha de Londrina – 1980 a 2010”, realizada no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL e com visitação aberta até o próximo dia 31, das 8h30 às 17h. A mostra conta com 32 imagens, incluindo ilustrações, charges, caricaturas publicadas pela FOLHA e produzidas por diversos artistas. Dentre eles Flávio Padovezi, Douglas Mayer, Beto, Eduardo Tadeu, Regina Menezes e Degar.

