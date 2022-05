Londrina vai promover oficinas gratuitas para interessados nos editais do Promic

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura) de Londrina vai promover quatro Oficinas de Elaboração de Projetos para os interessados em participar dos editais do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

As duas primeiras oficinas serão on-line, nos dias 16 e 18 de maio, das 19h às 21h30, pela plataforma Webconf. Neste caso, não é necessário fazer inscrição, pois a plataforma comporta até 100 pessoas.

As outras duas atividades serão presenciais, nos dias 19 e 24, das 15h às 17h30, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Primeiro de Maio, 110 (em frente à Concha Acústica). Serão ofertadas 20 vagas em cada dia e a inscrição deve ser feira antecipadamente pelo telefone (43) 3371-6614.





O assessor executivo da Secretaria Municipal de Cultura e organizador das oficinas, Valdir Grandini, explicou que o objetivo é orientar as pessoas interessadas em elaborar projetos culturais, para participar do processo seletivo do Promic. “Nossa intenção é que estes proponentes possam apresentar bons projetos nos editais que estão abertos, entendendo as regras dos formulários, o planejamento necessário a um projeto e a forma de redigi-lo”, disse.





Grandini destacou, ainda, que as oficinas democratizam o acesso ao Promic e colocam os proponentes e a política de cultura do município em interação. “Estas oficinas visam a realização de um bom planejamento na elaboração do projeto. O participante vai aprender a mapear o seu desejo de acordo com as demandas dos editais e da comunidade. Também aprenderá a planificar, sabendo quais são as etapas, considerando o período de pré-produção da ação, produção, execução e pós-produção (balanço). Nossa ideia é qualificar o participante da oficina, para que ele possa elaborar um projeto conhecendo todos estes passos, em cinco dias”, contou.