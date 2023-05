Londrina recebe Àjòdún das Pretas com direito a black music e samba de caboclo

A Vila Cultural Alma Brasil (Rua Argentina, 693) recebe neste sábado (20), a partir das 16h, o evento Àjòdún das Pretas: Eu, mulher negra, resisto! Tradicional no cenário cultural londrinense, este é o primeiro de três saraus que acontecerão em 2023 e que compõem o projeto de oficinas criativas “Àjòdún das Pretas: Mulheres, Olhares e Lugares”, contemplado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, o Promic.





Produzido desde 2015, o projeto nasceu como Sarau das Pretas, mas, agora, se apresenta como Àjòdún, palavra que vem do Iorubá e significa reunião de pessoas para comemorar algo: neste caminho, a ideia é celebrar as mulheres pretas de nossa cidade, estado e país.





O início da programação fica por conta da DJ Nate Mônaco, que traz os embalos da black music. Em uma apresentação especial, o Coletivo de Ogãs AUETO fará um samba de caboclo para reverenciar a ancestralidade das pessoas pretas. E como samba nunca é demais, os bambas do Trinca do Samba garantem mais uma roda animada para fechar a noite.



Durante todo o sarau será realizada a “Feira do Àjòdún”, que contará com expositores locais, além do “Espaço Erê”, com atividades direcionadas para as crianças. Outra tradição do evento são os momentos de “microfone aberto”; um convite para a participação do público com intervenções artísticas, leituras de textos, declamação de poemas ou apresentação de rimas.







