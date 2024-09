Londrina recebe primeira Oktoberfest vegana do mundo neste sábado

Neste sábado (28), das 11h às 18h acontece a 8° edição do Rolê Vegano na vila cultural Barracão Tangará. Para esta edição, os organizadores vão trazer para Londrina a primeira Oktoberfest vegana do mundo, com pratos típicos alemães sem o uso de ingredientes de origem animal, com opções de sanduíche à base de carne de jaca e linguiças à base de plantas.





A Oktober Vegan Fest, como foi intitulada pelos organizadores, terá 24 expositores de alimentos, artesanatos, decoração e presentes. Entre eles, está a londrinense Catarine Strongen Palmieri, campeã do Self Made Brasil, da Sony Channel, com a receita de queijo curado de castanha de caju. A programação também terá a apresentação de dança folclórica alemã com o grupo Volkstanzgruppe Weisser Schwan, de Rolândia.

Para uma das organizadoras do evento, Cíntia Sevaux, “programações veganas são importantes para desmistificar o veganismo, promover informação e auxiliar pessoas que desejam aderir ao movimento”. A ideia de unir o veganismo com a Oktoberfest surgiu do desejo de mostrar para todos que é possível se divertir, se alimentar bem e manter as tradições mesmo sem produtos de origem animal.